Juventus | i motivi del crollo | i dubbi su Allegri e il mercato di gennaio sbagliato

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ladi-febbraio 2024: ovvero come si può passare da un sorpasso in vetta alla classifica sull'Inter a un -9 dai nerazzurri...

Per Serena l’Inter è la squadra più forte della Serie A e non solo per la classifica. L’ex attaccante fa un paragone con la Juventus, altra sua ... (inter-news)

Niente Juve, almeno per ora. Luigi Cherubini per motivi personali non meglio precisati sarà costretto a rimanere nella Capitale abbandonando... (calciomercato)

Chissà se Moise Kean si immaginava di essere davvero centrale in quella foto pubblicata via social nell'estate bianconera. Alla Continassa... (calciomercato)

Sono sceso dal carro: Tutti motivi che mi sembrano sufficienti per aspirare ad un tecnico adeguato ad uno step superiore. ... Peccato che con il quarto monte ingaggi della Serie A, dietro a Juventus, Inter e Roma il Milan ...

Allegri "Non è un bel momento, obiettivo Champions": ... non ci hanno fatto giocare la Champions per altri motivi e non per demeriti della squadra. La società sta portando avanti delle cose con i nuovi dirigenti. Dal 2011, la Juventus non è mai rimasta ...

MONTEMURRO: "Contro il Napoli femminile vorrei vedere una gara di ottimo livello": Joe Montemurro, tecnico delle Juventus Women, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali bianconeri alla vigilia del match di campionato contro il Napoli. Ecco le sue ...

Dalla gomitata di Gatti alla discussione con Danilo: Dibello scontenta Juve e Verona: Non mancano le polemiche arbitrali durante Verona-Juventus: un primo tempo tutto sommato tranquillo quello del Bentegodi, ma con una piccola appendice polemica. Un episodio sul finire della prima fraz ...

Scontri in fiera e tensione al Bentegodi: Giornata di tensione e scontri in città. Come anticipato ieri dal Questore Massucci, la giornata di oggi si preannunciava "tosta" per due motivi: il ...