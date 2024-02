Juventus | discesa da incubo | 2 punti in 4 gare | Allegri cambia per risalire|Primapagina

(Di sabato 17 febbraio 2024) 2024-02-17 22:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: In quattro giornate, appena due, peraltro conquistati – si fa per dire – contro Empoli e Verona, che lottano per la salvezza. La risalita dellasognando il primo posto, da un mese è diventata unadaverso il terzo. Così muta nettamente l’umore dei tifosi, ed è normale, ma quello che lanon devere è il giudizio complessivo sul campionato che – considerate le premesse – resta comunque positivo. Però è evidente che qualcosa si è screpolato rispetto al girone di andata. Nel bene e nel male, c’era un po’ di casualità nelle gioie, tipo un paio di vittorie all’ultimo respiro, come adesso nelle ...

