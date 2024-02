Juve | Szczesny pronto al rinnovo | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024), portiere dellantus, sarebbea rinnovare il contratto con il club bianconero per le prossime stagioni, portiere dellantus, sarebbea rinnovare il contratto con il club bianconero per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’estremo difensore è in scadenza nel 2025 e sarebbea prolungare il suo accordo con la Vecchia Signora spalmandosi addirittura il suo ingaggio per andare incontro alle esigenze economiche della società in questo momento di difficoltà.