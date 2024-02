Juve Rabiot | «Dobbiamo essere realisti | oggi troppo mosci»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le parole di Adrien, centrocampista della, dopo il pareggio rimediato dai bianconeri contro il Verona Adrienha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro il Verona. Di seguito le sue parole. DUE PUNTI NELLE ULTIME QUATTRO – «Dovevamo fare di più dopo i punti lasciati in corsa. Stasera non dovevamo prendere il primo gol che ci ha fatto male. Abbiamo rimontato ma ci siamo messi a giocare tardi nella ripresa. Sono questi i dettagli che fanno la differenza,ritrovare quello che eravamo prima quando non prendevamo gol. Proviamo a trovare la vittoria, qui non era facile, ma piano pianoriprendere questo percorso.ritrovare fiducia e vittoria». SORPASSO MILAN – «...