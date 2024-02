Juve Allegri | «Non dobbiamo pensare di essere già in Champions»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le parole di Massimiliano, tecnico della, dopo il pareggio rimediato dai bianconeri contro il Verona Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro il Verona. Di seguito le sue parole. CHEESCE DA VERONA – «Una partita come questa potevi anche perderla nonostante le situazioni favorevoli alla fine. Bisogna riordinare le idee e chiarire l’obiettivo. Ora prendiamo gol con troppa facilità, questo pari serve per ripartire in trasferta e poi preparare al meglio la gara con il Frosinone». MANCA SEMPRE QUALCOSA IN AVANTI – «Anche lunedì abbiamo avuto 5 o 6 occasioni. Può succedere, non deve malavorare e migliorare. Nonsbagliare l’atteggiamento che ci consentiva di portare le gare a casa ...

(Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Verona nel match in calendario oggi 17 febbraio per la 25esima giornata della Serie A ... ()

La Juve ntus di Allegri non è andata oltre il 2-2 nella trasferta dello Stadio Bentegodi contro il Verona di Marco Baroni. La Juve non sa più ... (serieanews)

Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Verona nel match in calendario oggi 17 febbraio per la ... (dayitalianews)

Le pagelle di Verona - Juventus: Folorunsho gol meraviglia, Vlahovic nervoso: Allegri 5 : la Juve non sembra avere né capo né coda e i numerosi cambi in corso d'opera sembrano cervellotici. Arbitro Di Bello 6 : lascia correre molto e non ammonisce nessuno, ma un po' più di ...

Verona - Juventus 2 - 2: i bianconeri ritrovano il gol ma non la vittoria: La Juventus non riesce più a vincere. La squadra di Max Allegri per la quarta volta non trova i tre punti e si deve accontentare del 2 - 2 con il Verona al ... La Juve si porta così a 54 punti e potrebbe ...

Le pagelle di Verona-Juventus 2-2: bene Suslov, Vlahovic timbra, male Kostic: Verona-Juventus, match valido per la 25a giornata di Serie A, é terminato 2-2 al Bentegodi. Altro mezzo passo falso della Juventus, che ha raccolto appena due punti nelle ultime quattro giornate.

JUVENTUS - Allegri: "Il pari con l'Empoli ha inciso sul piano psicologico": Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari col Verona: "E' un periodo in cui stiamo costruendo tante occasioni. Con l'Udinese 5-6 chance p ...

Qui Juventus, Allegri: “Verona squadra fastidiosa. Potevamo prendere gol da un momento all’altro”: Le parole del tecnico bianconero in conferenza dopo il match del Bentegodi: le dichiarazioni principali di Allegri ...