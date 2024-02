Juric si conferma la bestia nera del Lecce | giallorossi sconfitti dal Torino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Non è bastato alun primo tempo di grande sacrificio, in cui l?unica vera occasione da rete è stata prodotta da Piccoli, per evitare l?undicesima sconfitta della...

TORINO - Cairo: "Rinnovo di Juric Non mi interessa più, si vive anche senza di lui": "Il contratto di Juric Non me ne frega più nulla: abbiamo parlato, riparlato, ora basta e l'obiettivo è fare questo campionato": il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde così a una domanda su ...

TORINO - Lovato: "Spero di lavorare a lungo con Juric, sono qui per dare il massimo": Matteo Lovato, difensore del Torino, ha commentato ai microfoni di Torino Channel il successo ottenuto contro il Lecc: “Sono felice perché da una parte abbiamo capitalizzato le occasioni create e quin ...

Cairo gela tutti: "Juric vuole rinnovare Non me ne frega": Voglio andare avanto con il Toro, dice Juric. Ma poi arriva Urbano Cairo e cambia tutto: "Il contratto di Juric Non me ne frega più un ca**o. L'obiettivo è quello ...