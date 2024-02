Julian Assange | il destino dell’uomo dei leaks e dei segreti è appeso a un giudice di Londra

(Di sabato 17 febbraio 2024) Luci ed ombre del fondatore di Wiki, che a metà della prossima settimana conoscerà il suo futuro. Custode della verità o traditore dello Stato, un profiloche, per dirla alla Franzen, ha combattuto contro “l'imperativo di mantenere i” in nome dell’imperativo “di farli conoscere”

Julian Assange è cittadino onorario di Roma . L’assemblea capitolina, con 27 voti favorevoli e due contrari, ha deciso di lanciare un segnale in ... (ilfattoquotidiano)

Julian Paul Assange, all'anagrafe Julian Paul Hawkins (Townsville, 3 luglio 1971), è un giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell'organizzazione divulgativa WikiLeaks.

Ponte di Messina, nei cablo di Assange svelato il ruolo degli Usa: Come spiega il Fatto quotidiano: 'i 251.287 cablogrammi, che sono tra i documenti per cui Julian Assange rischia 175 anni di prigione negli Stati Uniti, permettono di ricostruire la saga del Ponte ...

Alla fine hanno ucciso Navalny: E a proposito di alcune dichiarazioni euro - liberali, la moglie di Julian Assange, Stella, commentando le parole del primo ministro britannico Rishi Sunak, ha detto che se fosse davvero sincero, ...

A Ravenna la staffetta regionale per chiedere la liberazione di Julian Assange: Ha fatto tappa anche a Ravenna la Staffetta per Julian Assange. Si tratta di uno degli appuntamenti finali di una sorta di maratona speciale che ha coinvolto diverse località dell'Emilia - Romagna per chiedere la liberazione del fondatore di ...