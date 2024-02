Judo | Grand Slam Baku 2024 | seconda giornata negativa per gli azzurri | eliminati nei primi turni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)estremamenteper i colorialdi, terzo evento stagionale del World Tour dicon in palio punti pesantissimi in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi. Dopo l’ottimo secondo posto di ieri conquistato da Odette Giuffrida nei -52 kg, quest’oggi i quattro italiani impegnati sono usciti di scena nelle prime fasi eliminatorie. Delusione soprattutto per Antonio Esposito, accreditato dell’ottava testa di serie del seeding nei -81 kg e battuto al debutto per ippon in 1’57” dal giovane uzbeko Nurbek Murtozoev. Il 29enne napoletano perde dunque una buona opportunità per incassare punti preziosi ma resta virtualmente in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi ...