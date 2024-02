(Di sabato 17 febbraio 2024)70: per l'occasione, ecco alcunida (ri)vedere per scoprire uno dei talenti della settima arte

John Travolta , divo hollywoodiano e artista poliedrico, è stato uno degli illustri ospiti internazionali presenti in questa edizione di Sanremo ... (cultweb)

A Festival appena concluso e polemiche ancora più che aperte, parla con Libero Romina Power , colei che per prima, quarant'anni fa, ha prestato la ... (liberoquotidiano)

L’8 febbraio 2024 è stato pubblicato un video su Facebook e TikTok e in cui l’attore americano John Travolta tiene un discorso in inglese su un ... (facta.news)

Dal caso delle scarpe di John Travolta al caso Ferragni, in Italia si sta parlando molto dei confini della pubblicità. Fanpage.it ha provato a ... (fanpage)

Le scarpe di John Travolta sul palco dell'Ariston continuano a far discutere: Striscia la notizia ha individuato un messaggio che alimenta i dubbi (ilgiornale)

"Gotti, il primo padrino": Superare la rappresentazione stereotipata dell’italoamericano a Hollywood è possibile. C’è riuscito John Travolta, in un recente e ambizioso film sulla mafia newyorkese: “Gotti, il primo padrino” di K ...

John Travolta compie 70 anni: 5 ruoli per riscoprirlo: John Travolta compie 70 anni: per l'occasione, ecco alcuni ruoli da (ri)vedere per scoprire uno dei talenti della settima arte ...

Travolta torna sul ballo del qua-qua: «Questi ballano in ufficio!», l'esilarante doppiaggio a Propaganda su La7: Con un esilarante doppiaggio, Fabio Celenza ha immaginato la reazione a freddo dell’attore John Travolta al balletto del qua-qua fatto con Amadeus e Fiorello all’ultima edizione del Festival di Sanrem ...