Jennifer Lopez è di nuovo la regina del pop (VIDEO) (Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Due capitoli della vita di Jennifer Lopez a 22 anni di distanza l’uno dall’altro. E’ uscito “This Is Me… Now”, nono album dell’artista, sorta di follow up di “This Is Me… Then”, pubblicato nel 2002. All’epoca JLo aveva iniziato una relazione romantica con Ben Affleck, conosciuto nel 2001 sul set di “Gigli”. I due si lasciarono nel 2004 poco prima di andare all’altare. Vent’anni dopo, i Bennifer sono ritornati e ora, nel 2024, la serie “This Is Me” continua e il nuovo album è senza dubbio la colonna sonora del nuovo capitolo della vita della di Jennifer Lopez. Quello in cui c’è la coronazione di un sogno d’amore. Il primo album in studio della Lopez dopo quasi un decennio è scritto e prodotto da JLo e Roge’t Chayed – con ... Leggi tutta la notizia su dayitalianews (Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Due capitoli della vita dia 22 anni di distanza l’uno dall’altro. E’ uscito “This Is Me… Now”, nono album dell’artista, sorta di follow up di “This Is Me… Then”, pubblicato nel 2002. All’epoca JLo aveva iniziato una relazione romantica con Ben Affleck, conosciuto nel 2001 sul set di “Gigli”. I due si lasciarono nel 2004 poco prima di andare all’altare. Vent’anni dopo, i Bennifer sono ritornati e ora, nel 2024, la serie “This Is Me” continua e ilalbum è senza dubbio la colonna sonora delcapitolo della vita della di. Quello in cui c’è la coronazione di un sogno d’amore. Il primo album in studio delladopo quasi un decennio è scritto e prodotto da JLo e Roge’t Chayed – con ...

