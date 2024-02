Jean-Paul Gaultier a Verissimo | “Ecco la mia infanzia” | Video Mediaset

Intervista di famiglia per Cristina e Benedetta Parodi, Paola Perego parlerà per la prima volta in tv della sua malattia. E ancora gli aggiornamenti ... (sbircialanotizia)

Jean Paul Gaultier e l'addio alle passerelle: "Non ero più al massimo della modernità": 'Non mi manca. Forse perché ho scelto di andarmene e non sono stato licenziato dalla maison '. Ospite a 'Verissimo' per presentare il suo spettacolo teatrale 'Fashion Freak Show', Jean Paul Gaultier parla del suo addio alle passerelle , avvenuto nel 2020 dopo cinquant'anni di attività. Leggi Anche Clara sulla sua situazione sentimentale: 'Sono felice e innamorata' Leggi Anche ...

Verissimo, da Mahmood a Jean Paul Gaultier: gli ospiti del weekend di Silvia Toffanin: Oggi, sabato 17 febbraio, e domani, domenica 18, dalle 16.30 su Canale 5 weekend in compagnia di 'Verissimo' condotto da Silvia Toffanin. Oggi, in esclusiva, sarà ospite Jean Paul Gaultier, lo stilista che con le sue creazioni iconiche, prima fra tutte il corsetto indossato da Madonna, nel corso di cinquant'anni ha lasciato un segno indelebile nella moda, ora ...

Jean Paul Gaultier e lo spettacolo teatrale "Fashion Freak Show: Jean Paul Gaultier presenta a Verissimo il suo spettacolo teatrale Fashion Freak Show, al teatro Arcimboldi di Milano dal 7 al 24 marzo.

Jean Paul Gaultier: «Dopo la morte del mio compagno ho pensato di smettere con la moda, poi ho trovato la forza di continuare per lui»: Dall'infanzia alla scomparsa del compagno, passando per l'addio alle passerelle e i suoi nuovi progetti, Jean Paul Gaultier si è raccontato in una lunga intervista a Verissimo.

Jean Paul Gaultier: "Dopo 50 anni ho detto addio alle passerelle": Jean Paul Gaultier e la decisione di fermarsi e lasciare le passerelle.