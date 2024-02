Javier Zanetti | mio figlio a Milan? Vi dico la verità…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha risposto ad una domanda in merito ad un possibile futuro passaggio di suo…al. Ecco la risposta La Serie A è ormai ricca di figli d’arte di un certo peso. Da Federico Chiesa a Timothy Weah e a Marcus Thuram, ormai ci siamo abituati a vedere in campo le gesta dei figli di grandi ex campioni e protagonisti assoluti del nostro campionato., attuale vicepresidente dell’Inter e bandiera dei nerazzurri, ha parlato dei suoi figli ospite di BFF – Best Friend Florencia, prodotto da One Podcast. L’ex capitano dell’Inter ha risposto in maniera chiara e decisa ad una specifica domanda su un possibile futuro trasferimento di uno dei figli alchiaro: mio ...