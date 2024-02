Sinner batte in due set Griekspoor a Rotterdam e si qualifica per la finale che disputerà domenica 18 febbraio contro Alex de Minaur. Jannik ha la ... (fanpage)

Sinner supera Griekspoor e va in finale a Rotterdam: l'italiano diventerà n° 3 al mondo: Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6 - 2, 6 - 4. L'accesso alla finale garantisce all'...

Sinner dopo l'impresa a Rotterdam: 'Numero 3 del mondo È solo un numero': ROTTERDAM (OLANDA) - Missione compiuta ma non del tutto per Jannik Sinner , che per alzare il trofeo all'Atp 500 di Rotterdam dovrà sconfiggere Alex de Minaur mentre è già sicuro di essere entrato nella storia del tennis azzurro: con la finale conquistata sul ...

Sinn3r! Per i numeri è già il più forte italiano della storia: Tutto come da copione nella semifinale del torneo di Rotterdam tra Jannik Sinner e l’olandese Taloon Griekspoor, vinta in due set dall’azzurro che domani sfiderà per il titolo l’australiano Alex De ...

Jannik Sinner n.3 del mondo, record per un italiano: perché il sorpasso su Medvedev può avvenire il 19 o il 26 febbraio: Jannik Sinner sarà il primo tennista italiano dell'era Open (cioè a partire dal 22 aprile 1968, anche se la classifica computerizzata fu stilata a partire dal 23 agosto 1973) ad issarsi al numero 3 de ...

Tennis: Atp 500 di Rotterdam, Griekspoor ko, Sinner in finale e n.3 al mondo: Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-2, 6-4. L'accesso alla finale garantisce all'azzurro l' ...