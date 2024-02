Jannik Sinner in finale a Rotterdam | è numero 3 al mondo nel ranking ATP! Battuto Griekspoor

(Di sabato 17 febbraio 2024)batte in due sete si qualifica per lache disputerà domenica 18 febbraio contro Alex de Minaur.ha la certezza di diventare così3 ATP.

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali all’ATP 500 di Rotterdam 2024, portandosi ad una sola vittoria da un nuovo best ranking. L’accesso ... (oasport)

LIVE ATP Rotterdam: Sinner - Griekspoor 1 - 0. Jannik punta la finale e la posizione n°3: Segui la diretta su Ubitennis della seconda semifinale dell'ATP500 di Rotterdam. In campo Jannik Sinner e Tallon Griekspoor per un posto in finale contro Alex de Minaur 20:36 - Pericolo scampato per l'italiano. 2 pari 20:34 - Ripreso il gioco, Sinner concede due palle break a causa di una ...

ATP 500 Rotterdam Sinner - Griekspoor semifinale, diretta live: Jannik conquista il primo set: ATP 500 Rotterdam Campo centrale, semifinale Sinner (ITA) 6 0 Griekspoor (OLA) 2 1 ...

Jannik Sinner è ovunque: scatto a rete e carezza di rovescio che beffa Griekspoor. Rivivi il suo colpo: ATP ROTTERDAM - Jannik Sinner impreziosisce il primo set della semifinale contro Tallon Griekspoor, vinto 6-2, con un colpo che infiamma il pubblico.

Jannik Sinner autocritica dopo il passaggio in semifinale: “Non è così che voglio vincere”: Tra vittoria e perfezionismo, Jannik Sinner riflette sulla sua performance nonostante il passaggio in semifinale. Jannik Sinner, il talento azzurro del tennis mondiale, ha raggiunto la semifinale dell ...

LIVE ATP Rotterdam: Sinner a caccia della finale e del n°3. In campo contro Griekspoor: Segui la diretta su Ubitennis della seconda semifinale dell'ATP500 di Rotterdam. In campo Jannik Sinner e Tallon Griekspoor per un posto in finale contro Alex de Minaur ...