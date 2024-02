James Bond | la produttrice gela i fan sul prossimo film | “Nessuna novità”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Durante un evento tenutosi presso il BritishInstitute mercoledì 14 febbraio, Barbara Broccoli,della saga di 007 per Universal, hato i fan del franchise, ribadendo come al momento non vi siano notizie sulinterprete di, dopo l’addio di Daniel Craig. Nel corso di uno scambio di battute col primo ministro inglese Rishi Sunak, che si era giocosamente proposto per la parte, Broccoli ha confermato come al momento non sia stata ancora presa alcuna decisione su chi interpreteràin futuro. Ecco le parole della dirigente, riportate da Deadline: “Non posso dirle nulla al riguardo, al momento non vi è stato ancora alcuno sviluppo”. La caccia al nuovo 007 è aperta ormai da tempo (No Time To Die è uscito nel 2021) e moltissimi nomi si ...