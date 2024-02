"Un fiore per lei" è invece il dolce creato per l'occasione dal pastry chef Luca De Santi, dessert che verrà servito in esclusiva solo per questa serata anche nei ristoranti del gruppo IYO Temporary

Iyo Temporary, l'occasione della crescita (Di sabato 17 febbraio 2024) L'unico ristorante stellato non italiano d'Italia si è trasferito per qualche mese in piazza Aalto a Milano per lavori di ristrutturazione nella sede storica di via Piero della Francesca. Non una soluzione tampone ma un'opportunità per mettere alla prova la bontà del progetto

Iyo Temporary, l’occasione della crescita: Il menu di Iyo Temporary comprende tutti i piatti signature di Iyo Experience, per dare un senso plastico di continuità tra i due locali, ma alcuni dei piatti meno richiesti nella sede storica sono ...

