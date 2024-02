Italia | terremoto | la terra trema ancora Gente scende in strada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 febbraio 2024) In una serata tesa nei Campi Flegrei, lahato per ben due volte, con scosse didi intensità superiore alla media degli ultimi mesi, segnando un momento di preoccupazione per gli abitanti dell’area. La prima scossa, registrata alle 19.09, ha avuto il suo epicentro in mare, al largo di Bacoli, con una magnitudo di 2.7 e una profondità di circa tre chilometri. Non molto tempo dopo, alle 20.22, una seconda e più potente scossa ha scosso la zona, questa volta con epicentro a Pozzuoli, precisamente nell’area di Arco Felice, raggiungendo una magnitudo di 3.0. Questi eventi sismici sono stati distintamente percepiti dalla popolazione locale, non solo nei Campi Flegrei ma anche nei quartieri periferici di Napoli che confinano con Pozzuoli. Le segnalazioni dei cittadini sono state numerose, con alcuni che hanno preferito ...