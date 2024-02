Italia-Egitto oggi | a che ora i Mondiali di beach soccer 2024 | programma | tv | streaming

l'Italia celebra la festa del gatto Il 17 febbraio in Italia si amici pelosi che vivono nelle nostre famiglie Nell'antico Egitto i gatti sono oggi considerati come veri e propri membri della

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)sabato 17 febbraio (ore 12.30) si gioca, partita valida per la fase a gironi deidi. La nostra Nazionale giocherà il secondo incontro in questa rassegna iridata, dopo aver battuto gli USA nella sfida d’apertura della rassegna iridata. Gli azzurri saranno chiamati ad affrontare un avversario molto rognoso sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti), si tratta di una partita importante in ottica qualificazione ai quarti di finale. LA DIRETTA LIVE DIDEIDIALLE 12.30 I Campioni d’Europa hanno tutte le carte in regola per puntare al successo, ma dovranno prendere con le pinze la rivale africana, che ha ...