Israele | in migliaia chieono le dimissioni di Netanyahu Ma lui | “Elezioni? Solo tra qualche anno”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tel Aviv, 17 febbraio 2024 –di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv ed altre città per chiedere ledel governo di estrema destra guidato da Benjamine nuove. I dimostranti, tra i quali vi sono i familiari degli ostaggi, chiedono al premieri di accettare il cessate il fuoco e l’accordo per il rilascio degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. Proteste si sono registrate anche nei pressi della villa dia Caesarea. “L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento sono le“. Così il premier Benjamin, in una conferenza stampa, risponde alle richieste dianticipate, affermando che andare al voto ora dividerebbe il Paese e favorirebbe Hamas. “Esorto tutti ad aspettare con ...

Dall’inizio della guerra a Gaza, Israele è a corto di operai edili, in genere quasi tutti stranieri o palestinesi , e per questo si prepara ad ... (tpi)

È aperta, ma strettissima, la strada per un nuovo accordo di tregua tra Israele e le forze islamiste che governano nella Striscia di Gaza . Per lo ... (open.online)

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non rilascerà migliaia di terroristi palestinesi come parte di un accordo ... (periodicodaily)

G7: un minuto di silenzio per Navalny... ma non per i 30mila morti palestinesi uccisi a Gaza da Israele: ... bisogna anche ricordare che Netanyahu qualcosa ha detto nelle ultime ore, affermando che Israele ... in tutto il mondo centinaia di migliaia di persone sono scese in strada per chiedere che venga ...

Colpito l'ospedale Al - Aqsa Martyrs, circa 29mila morti a Gaza: ...(Israele, ndr) hanno trasformato in una base militare", ha commentato Ashraf al - Qidra, ministro della Sanità di Gaza. Gli ultimi assalti israeliani si sono concentrati sull'ospedale Nasser Migliaia ...

Israele-Hamas, Netanyahu non arretra: "Entreremo a Rafah anche se c'è accordo": L'esercito israeliano entrerà a Rafah "a prescindere dall'accordo" eventuale con Hamas. Benjamin Netanyahu sfida così le pressioni pubbliche che da giorni stanno conducendo Joe Biden e la sua ...

Proteste davanti alla Rai in tutta Italia, 'stop alla censura': Sit in e striscioni anche in viale Mazzini. Tafferugli a Verona. A Torino bruciate le foto di Meloni e Netanyahu (ANSA) ...