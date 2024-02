Israele | il ministro Tajani | “Chi non vuole due popoli e due Stati giustifica l’adesione a Hamas”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'unica soluzione per le tensioni in Medio Oriente è quella dei duee duee Palestina, indipendenti e separati. Lo ha ribadito oggi ildegli Esteri Antonioalla conferenza di Monaco, dopo il vertice del G7: "Non si può negare questa prospettiva, altrimenti si giustificherebbe un'adesione ad Hamas".