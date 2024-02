Israele | “Arrestati 100 terroristi a Khan Yunis” Houthi | missili contro petroliera britannica Pollux

Wsj: "Usa verso invio bombe e altri armi a Israele" Le forze israeliane che operano a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, hanno arrestato "100 sospetti terroristi" nell'ospedale Nasser. Lo

Guerra a Gaza, ancora operazioni nell’ospedale Nasser. Israele: “Arrestati 100 sospettati di terrorismo”. Bombardata nella notte la Siria: Bambini, donne, civili in genere e ospedali, sono da sempre bersagli da non colpire in una qualsiasi guerra. Quello che sta succedendo in questi mesi a Gaza ha ribaltato ogni… Leggi ...

Guerra Israele-Hamas, Gantz: "Ostaggi liberi o ancora raid a Rafah". LIVE: Avvertimento dal ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz: 'O i nostri ostaggi torneranno o espanderemo l'operazione a Rafah'. Ma l'Ue torna a mettere in guardia lo stato ebraico dicend ...

