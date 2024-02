Strage in Iran. Un uomo ha aperto il fuoco e ucciso 12 parenti in una sarebbe entrato in diverse case armato di Kalashnikov dopo

Iran, armato di kalashnikov fa strage tra i parenti: 12 morti (Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – strage in Iran. Un uomo ha aperto il fuoco e ucciso 12 parenti in una piccola città nel sudest della Repubblica Islamica. Tra le vittime, riferisce l'agenzia Iraniana Irna che cita le autorità della provincia di Kerman, ci sarebbero diversi bambini, il padre e il fratello dell'autore della strage che sarebbe un trentenne. Secondo le notizie dell'Irna, sarebbe entrato in diverse case armato di kalashnikov dopo una lite familiare. L'articolo proviene da Italia Sera.

