«Io e il mio ex viviamo ancora insieme per risparmiare | ma seguiamo delle regole» I quattro consigli degli esperti

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani (Sassuolo, 6 gennaio 1972), è un cantautore e polistrumentista italiano.

JOE SORREN. BETWEEN THE WRINKLES: Joe Sorren, Se il Mio Canto Sei Tu (2024). Olio su tela, 60.96 x 76.2 cm Con maestria, genialità e ... Nelle tele di Joe Sorren il tempo si fa primordiale e viviamo un'esperienza immersiva catturati ...

Clara, il "Primo" album non si scorda mai: "Amate le mie canzoni tristi ma so essere anche leggera": In questo mio primo album ad esempio ci sono tantissime canzoni melanconiche, è una cosa che farà sempre parte di me, perché non viviamo solo gli attimi felici e poi mi piace lo struggimento, adoro ...

Fino ai 14 anni, solo telefono senza internet: Ma viviamo in un mondo di condizionamenti sociali e c'è un punto di rottura quando l'istinto di protezione diventa stigmatizzazione e fonte di esclusione. Recentemente, con il mio figlio più giovane, ...