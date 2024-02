Avevo già chiamato Ben (Affleck) e gli ho raccontato ciò a cui E un paio di giorni dopo, Cillian ha detto: "Ho il mio prossimo in attesa del responso degli oscar, in cui candidato come miglior

"Io a Oscar lo avevo detto, ma lui...": disastro ad Affari tuoi, il sospetto sul pacco 2 (Di sabato 17 febbraio 2024) Ad Affari tuoi, il signor Oscar vince il premio simpatia. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, venerdì 16 febbraio, il concorrente, accompagnato dalla moglie, ha stupito tutti per il suo modo di fare e per quella simpatia che con non lo ha mai abbandonato dal primo all'ultimo pacco fino alla regione fortunata. E fortunata la sua serata non lo è stata affatto. Prima ha bruciato tutti i pacchi rossi e ha anche rifiutato offerte sostanziose da parte del dottore. Il pubblico alle sue spalle ha rumoreggiato più volte e qualche voce si è fatta sentire per mandare un avvertimento al concorrente. Infatti qualche spettatore tra le poltrone rosse dello studio della Rai ha mandato un segnale chiaro a Oscar: "Nel pacco 2 che hai in mano non c'è nulla". Parole a cui lo ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Ad, il signorvince il premio simpatia. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, venerdì 16 febbraio, il concorrente, accompagnato dalla moglie, ha stupito tutti per il suo modo di fare e per quella simpatia che con non lo ha mai abbandonato dal primo all'ultimofino alla regione fortunata. E fortunata la sua serata non lo è stata affatto. Prima ha bruciato tutti i pacchi rossi e ha anche rifiutato offerte sostanziose da parte del dottore. Il pubblico alle sue spalle ha rumoreggiato più volte e qualche voce si è fatta sentire per mandare un avvertimento al concorrente. Infatti qualche spettatore tra le poltrone rosse dello studio della Rai ha mandato un segnale chiaro a: "Nel2 che hai in mano non c'è nulla". Parole a cui lo ...

