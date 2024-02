L'Inter di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro una Salernitana Per ascoltarlo (non ha parlato neanche nel post Roma per la

Inzaghi post Inter Salernitana: «Scudetto? Campionato ancora lungo» (Di sabato 17 febbraio 2024) L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro la Salernitana stasera Simone Inzaghi ha parlato a Sky sport dopo il match di Serie A tra la Salernitana e l‘Inter nel post gara. APPROCCIO – «Son stati bravissimi, abbiamo fatto una partita seria. La Salernitana aveva creato problemi a tantissime squadre, dovevamo approcciare bene la gara. Il percorso è ancora lungo». RISCHIO ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO IN VISTA ATLETICO? – «Ero abbastanza sereno, la squadra aveva recuperato bene dopo Roma. Ho fatto 3 cambi rispetto a sabato ma avrei potuto farne anche di più. Mi sembravano concentrati e sapevano l’importanza della partita». CONTINUA SU ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di sabato 17 febbraio 2024) L’allenatore dell’Simoneha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro lastasera Simoneha parlato a Sky sport dopo il match di Serie A tra lae l‘nelgara. APPROCCIO – «Son stati bravissimi, abbiamo fatto una partita seria. Laaveva creato problemi a tantissime squadre, dovevamo approcciare bene la gara. Il percorso è». RISCHIO ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO IN VISTA ATLETICO? – «Ero abbastanza sereno, la squadra aveva recuperato bene dopo Roma. Ho fatto 3 cambi rispetto a sabato ma avrei potuto farne anche di più. Mi sembravano concentrati e sapevano l’importanza della partita». CONTINUA SU ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza