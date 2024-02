Inzaghi | «Inter | fiero! Serve concentrazione anche quando si dorme»

Anche i colleghi di Inter e Juventus, e cioè Inzaghi e Allegri, Ho trovato Mike sereno, forte, fiero del sostegno ricevuto da

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un altro grande successo per l’, che contro la Salernitana non abbassa la guardia. Al termine del match parla Simonesu Sky Sport 24. – Simone: «Sono stati bravissimi. Fatta partita seria, approcciata nei migliore dei modi. La Salernitana aveva creato tanti problemi a tante squadre quindi sapevamo che dovevamo approcciare bene. Continuiamo nel nostro percorso che sarà ancora molto molto lungo. Ero abbastanza sereno perché la squadra aveva recuperato bene. I ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi. Ho fatto tre cambi ma avrei potuto farnedi più. erano concentrati e sapevano l’importanza della partita per la classifica. Sicurezza nel calcio non ci deve mai essere. Dobbiamo rimanere concentratidormiamo. Da giocatore ho vinto uno scudetto ...