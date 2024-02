la prima di queste nella decima giornata, quando ad Inzaghi Chiaramente non va visto il dato come un demerito, anzi: l'Inter Segnale di mentalità importante per la squadra che, fino ad ora, sta

Inzaghi: «Inter, è la mentalità da avere! Non dimentico Bisseck» (Di sabato 17 febbraio 2024) Inzaghi torna a parlare nel post partita, dopo che sabato scorso contro la Roma aveva lasciato al suo vice Farris in quanto squalificato. Lo ha fatto anche su Inter TV, al termine di Inter-Salernitana 4-0. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dopo Inter-Salernitana: «Sono stati bravissimi i ragazzi ad approcciarla nel migliore dei modi. Abbiamo reso facile una partita che non lo era: sappiamo che la Salernitana ha creato problemi a squadre importanti come la Juventus e il Napoli, siamo stati molto bravi. La caparbietà di Carlos Augusto nel resistere al fallo per avviare l’azione dell’1-0? È la mentalità che dobbiamo avere, al di là di Carlos tutti quanti e i subentrati. Non dimentico Yann Bisseck, che avrebbe meritato di far parte della partita, ma ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 17 febbraio 2024)torna a parlare nel post partita, dopo che sabato scorso contro la Roma aveva lasciato al suo vice Farris in quanto squalificato. Lo ha fatto anche suTV, al termine di-Salernitana 4-0. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonedopo-Salernitana: «Sono stati bravissimi i ragazzi ad approcciarla nel migliore dei modi. Abbiamo reso facile una partita che non lo era: sappiamo che la Salernitana ha creato problemi a squadre importanti come la Juventus e il Napoli, siamo stati molto bravi. La caparbietà di Carlos Augusto nel resistere al fallo per avviare l’azione dell’1-0? È lache dobbiamo avere, al di là di Carlos tutti quanti e i subentrati. NonYann, che avrebbe meritato di far parte della partita, ma ...

