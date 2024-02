Inzaghi | ‘E’ l’Inter piÃ¹ bella? Si parla alla fine Sul turnover…’|Serie A

HIGHLIGHTS Il tabellino di Inter - Salernitana X - X INTER (3 - 5 - 2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Inzaghi. SALERNITANA (3 - 4 - 1 - 2) : Ochoa; Pasalidis, Boateng (24' pt Maggiore), Pellegrino;

(Di sabato 17 febbraio 2024) 2024-02-17 00:38:00 Arrivano conferme: Simone, allenatore delanche ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 contro la Salernitana. Sulla partita: “Era importante approcciare bene la gara, i ragazzi sono stati bravissimi. La Salernitana col Napoli, Milan e la Juve è stata una squadra importante. Dovevamo fare una partita seria, abbiamo avuto un po’ di sfortuna all’avvio ma la squadra non ha mollato e abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto un ottimo percorso ma Juve e Milan stanno facendo un grande percorso, sarà ancora lunghissima. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, ora le difficoltà aumenteranno. Dovremo essere bravi”. Sul poco turnover: “Rispetto a Roma ne ho cambiati tre, avrei potuto cambiare molto di più. Abbiamo avuto 6 giorni per recuperare, i ragazzi hanno ...