Intimidazione al Comune? Il malcontento non manca

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Qualcuno si è introdotto nel cantiere e ha dato fuoco al telone in pvc che copriva l’area interessata dai lavori". A dirlo, è l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, contattato dal Carlino poche ore dopo l’incendio del cantiere al Mercato delle Erbe: "I tecnici hanno fatto un sopralluogo e mi hanno riferito che qualcuno ha spostato le transenne e ha innescato il tutto. Il telone era puntellato e serviva a impedire che l’acqua piovana potesse entrare nell’area del cantiere. Nessun materiale pericoloso, fortunatamente è poca cosa – ribadisce Tombolini – Mi hanno detto che la fiamma sia stata innescata manualmente". Troverebbero quindi conferma le ipotesi avanzate da negozianti e residenti del centro: "Se si tratti di unacontro il– riflette – questa non è una interpretazione che so dare. Ma certamente potrebbe ...