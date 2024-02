Inter | Zanetti | 'Se mio figlio volesse giocare nel Milan? Non credo sia possibile'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ospite di BFF – Best Friend Florencia, prodotto da One Podcast, il vicepresidente dell', Javier, ha parlato dei suoi...

Javier Zanetti , vice presidente dell’ Inter , nel corso di un evento tenutosi al Comune di Milano per festeggiare i 10 anni del progetto “Sport in ... (inter-news)

Javier Zanetti , vice presidente dell’Inter, è intervenuto nel corso dell’evento organizzato in occasione dei 10 anni del progetto “Sport in Cattedra ... (inter-news)

Javier Zanetti , vice presidente dell’Inter, ha a margine dell’evento tenutosi al Comune di Milano per festeggiare i 10 anni del progetto “Sport in ... (inter-news)

“Sono onorato di essere qui per celebrare i 10 anni di questo progetto. Come club siamo attenti alle attività sociali sul territorio, delle scuole ... (sportface)

Javier Zanetti , ha parlato a margine dell’evento organizzato per i 10 anni del progetto “ Sport in Cattedra – Io Tifo Positivo” tenutosi al Comune di ... (inter-news)

Toro, contro il Lecce settimo risultato utile consecutivo in casa: Il successo ottenuto ieri sera contro il Lecce per 2-0 è stato il settimo risultato utile consecutivo in casa per il Torino. La squadra di Ivan Juric non perde all'Olimpico Grande ...

Zanetti: "Se mio figlio mi dicesse di andare al Milan Non penso arriverebbe a tanto ma...": Ospite del podcast 'BFF – Best Friend Florencia', prodotto da OnePodcast, l'ex capitano dell'Inter, oggi vicepresidente, Javier Zanetti ha risposto a ...

Luciano Darderi fa chiarezza: “Se mi chiama l’Italia in Coppa Davis, vado subito. E l’esempio di Javier Zanetti…”: Luciano Darderi ha vinto il recente torneo ATP 250 di Cordoba ed è poi stato sconfitto dall'argentino Sebastian Baez agli ottavi dell'ATP 250 di Buenos Aires. Il 22enne ha conquistato il primo titolo ...