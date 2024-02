Per Liverani piove sul bagnato, perché il tecnico dei campani La ripresa si trasforma così in una sorta di allenamento per l'Inter, con la Salernitana che non cambia atteggiamento anzi se

Inter Salernitana, Liverani: «Non mi aspettavo un disastro del genere» (Di sabato 17 febbraio 2024) L’allenatore della Salernitana Liverani ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro l’Inter stasera Liverani ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra la Salernitana e l‘Inter nel post gara. «Sapevo che ci fossero delle difficoltà, ma non me le aspettavo sulla cattiveria e l’agonismo. A livello mentale la squadra non è nel momento migliore, ma bisogna trovare velocemente una quadra e si può fare solo con l’allenamento. Contro l’Inter siamo stati una vittima sacrificale e così non va bene. Per noi non era una partita giocabile contro un’Inter che ha giocato a livello altissimo, ma noi gliel’abbiamo resa ancora più facile» Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di sabato 17 febbraio 2024) L’allenatore dellaha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro l’staseraha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra lae l‘nel post gara. «Sapevo che ci fossero delle difficoltà, ma non me lesulla cattiveria e l’agonismo. A livello mentale la squadra non è nel momento migliore, ma bisogna trovare velocemente una quadra e si può fare solo con l’allenamento. Contro l’siamo stati una vittima sacrificale e così non va bene. Per noi non era una partita giocabile contro un’che ha giocato a livello altissimo, ma noi gliel’abbiamo resa ancora più facile»

