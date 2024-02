L'Inter batte la Salernitana per 4 - 0 nel match in calendario oggi per la 25esima giornata della Serie A e prosegue spedita la marcia in testa alla classifica. I nerazzurri allenati da Inzaghi

Inter-Salernitana, Inzaghi: “Partita seria, ma dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo” (Di sabato 17 febbraio 2024) “I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto una gara seria, approcciata nel migliore dei modi. La Salernitana aveva creato problemi a tantissime squadre e sapevamo di dover approcciare bene la gara. I ragazzi sono stati bravissimi, dobbiamo andare avanti in un cammino ancora molto lungo”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a Sky Sport, dopo la vittoria sulla Salernitana. “Abbiamo recuperato bene dopo Roma, i ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi. Avrei potuto fare più cambi ma i ragazzi sapevano dell’importanza del match per il campionato e la classifica”, ha aggiunto Inzaghi che sullo scudetto non si sbilancia troppo. “La sicurezza non c’è mai nel calcio, dobbiamo rimanere concentrati ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di sabato 17 febbraio 2024) “I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto una gara, approcciata nel migliore dei modi. Laaveva creato problemi a tantissime squadre e sapevamo di dover approcciare bene la gara. I ragazzi sono stati bravissimi,andare avanti in un cammino ancora molto lungo”. Così Simone, tecnico dell’, a Sky Sport, dopo la vittoria sulla. “Abbiamo recuperato bene dopo Roma, i ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi. Avrei potuto fare più cambi ma i ragazzi sapevano dell’importanza del match per il campionato e la classifica”, ha aggiuntoche sullo scudetto non si sbilancia troppo. “La sicurezza non c’è mai nel calcio,...

