meno di un'ora di vera Inter per la serata perfetta dell'Inter A partire dai tre punti in campionato fino ad arrivare alla gestione i nerazzurri dominano una Salernitana spettatrice non pagante,

Inter-Salernitana, gestione perfetta delle energie: meno corsa (Di sabato 17 febbraio 2024) Rispetto alle uscite precedenti, in Inter-Salernitana i nerazzurri hanno corso di meno. 104,8 chilometri in totale, dovuti anche alla capacità di gestire al meglio le energie nella ripresa. meno corsa – 104,8 chilometri in totale quelli corsi dai nerazzurri in Inter-Salernitana. Una gara dominata dall’inizio alla fine, con l’accelerazione nel primo tempo che ha portato al 3-0 e ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di gestire al meglio le energie nella ripresa. Soprattutto a centrocampo, dove, secondo i dati forniti dalla Lega Serie A, soltanto Nicolò Barella è tra i primi cinque della squadra per distanza percorsa, con 10,7 km, al secondo posto dietro al solo Benjamin Pavard con 10,72. Dati che dimostrano la ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 17 febbraio 2024) Rispetto alle uscite precedenti, ini nerazzurri hanno corso di. 104,8 chilometri in totale, dovuti anche alla capacità di gestire al meglio lenella ripresa.– 104,8 chilometri in totale quelli corsi dai nerazzurri in. Una gara dominata dall’inizio alla fine, con l’accelerazione nel primo tempo che ha portato al 3-0 e ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di gestire al meglio lenella ripresa. Soprattutto a centrocampo, dove, secondo i dati forniti dalla Lega Serie A, soltanto Nicolò Barella è tra i primi cinque della squadra per distanza per, con 10,7 km, al secondo posto dietro al solo Benjamin Pavard con 10,72. Dati che dimostrano la ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza