Inter-Salernitana 4-0 | statistiche | zero | zero e zero per Liverani!

La giornata si apre venerdì sera con due gare in orari leggermente differenti dal solito: Torino - Lecce si gioca, infatti, alle 19, mentre Inter - Salernitana ha il calcio d'inizio fissato alle 21.

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’vince agevolmente contro lacon il risultato di 4-0. Non c’è storia a San Siro, lesottolineano un unicum nella storia del campionato.– L’fa paura e vince per 4-0 contro la. A San Siro va in scena uno degli spettacoli più belli delle ultime stagioni della squadra nerazzurra. In 10 minuti un palo e una traversa, prima di Marcus Thuram poi di Nicolò Barella. Dopo lo show partito proprio dal gol del francese su assist dell’MVP Carlos Augusto. A pochissimi minuti di distanza la super rete di Lautaro Martinez, che ha chiuso già i giochi al 19?. A fine primo tempo Denzel Dumfries è tornato al gol, a fine secondo invece ha siglato il suo primo gol a San Siro Marko Arnautovic. Un dominio in lungo e in largo, dal 73% di possesso ...