Inter-Salernitana 4-0 | sesta vittoria di fila di Inzaghi

nella quinta di Romelu Lukaku (Roma); nella sesta è sceso in sedicesima ha vestito la maglia di Olive Lautaro Martinez (Inter); si corso su e giù sulla fascia con Pasquale Mazzocchi (Salernitana);

(Di sabato 17 febbraio 2024) Aspettando l'Atletico Madrid, l'inladibattendo 4-0 ladi Liverani.provvisoriamente a +10 sulla Juve (e con una gara da recuperare) che gioca sabato a Verona. In avvio palo di Thuram e traversa di Barella, poi in due minuti vanno a segno Thuram e Lautaro che stacca Icardi tra i bomber nerazzurri all-time. Tris di Dumfries prima dell'vallo. Nella ripresa rifiatano i big, esordio per Buchanan e poker di Arnautovic.