Inter-Salernitana 4-0 | pagelle | Carlos Augusto 8 | Inzaghi show!

TOP e FLOP della gara di stasera I top, flop e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A 2023/24: pagelle Inter Salernitana. VOTI: a fine partita INTER (3 - 5 - 2): Sommer 7;

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’vince con il risultato di 4-0 contro lae si gode una serata di grandissimo spettacolo.doppio assist da 7.5, Simoneè da 10 pieno. Ledel match. YANN SOMMER S.V.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6.5 – Un esterno in più, il tassello fondamentale della nuova catena di destra costruita alla perfezione da Simone. STEFAN DE VRIJ 6.5 – Se l’non smette mai di attaccare è anche grazie alla sua aggressività in anticipo su Dia. Non sbaglia unvento. ALESSANDRO BASTONI 7 – Il lancio per Barella al primo tempo ricorda quello per il sardo contro la Juventus nell’anno dello Scudetto di Antonio Conte. Un ...