Inter-Salernitana 4-0 | il tabellino della partita della 25ª giornata di Serie A

Il tabellino di Inter - Salernitana . Inter - Salernitana, la chiave della partita. La Champions è alle porte, ma Inzaghi non rinuncia a Lautaro e Thuram neppure contro l'ultima in classifica. Il

(Di sabato 17 febbraio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo ilvalida per la venticinquesimadiA 2023-2024. UNA PASSEGGIATA – Poteva finire anche 10-0, per il divario visto in campo, ma all’basta comunque travolgere laper avere un altro dieci, quello dei punti di vantaggio sulla Juventus seconda con lo stesso numero di partite giocate. La capolista demolisce l’ultima in classifica fin dal primo minuto, quando Marcus Thuram prende il palo. Serve attendere un altro quarto d’ora per il gol del francese, che sblocca il risultato quando si poteva essere già 4-0. Neanche il tempo di segnare il nome del marcatore e ha già raddoppiato Lautaro ...

L' Inter capolista batte per 4-0 la Salernitana al Meazza, in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A, e continua la sua marcia... ()

LIVE - Inter-Salernitana 3-0, 82': rush finale a San Siro, primi applausi per Buchanan dopo uno spunto offensivo: 45' - Ci sarà un minuto di recupero. IL GOL DI DUMFRIES: Barella arriva in area e prova la conclusione deviata da un difensore della Salernitana. Ochoa non è perfetto e Dumfries davanti alla porta ...

Inter-Salernitana, di male in peggio: Liverani perde Boateng: Di male in peggio per Liverani. Inter-Salernitana oltre a registrare il vantaggio per 3-0 dei nerazzurri e la supremazia evidente degli uomini di Inzaghi. Racconta anche del problema muscolare accorso ...

INTER - Operazione alla caviglia per Sensi, previsto uno stop di un mese: Stefano Sensi non è presente nemmeno in panchina nel match tra Inter e Salernitana. Colpa di un intervento al quale si dovrà sottoporre il centrocampista per rimuovere una placca alla caviglia inserit ...