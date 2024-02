Inter-Salernitana 4-0 | gol di Thuram | Lautaro | Dumfries e Arnautovic

Finisce 4 - 0 a San Siro tra Inter e Salernitana. Subito a segno Thuram e Lautaro, ma il migliore è Calhanoglu, che merita 7, così come Dumfries e Arnautovic, autori degli altri due gol nerazzurri. Nella nuova Salernitana di

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’batte laper 4-0 nel match in calendario oggi per la 25esima giornata della Serie A e prosegue spedita la marcia in testa alla classifica. I nerazzurri allenati da Inzaghi impiegano meno di un tempo per archiviare la pratica contro il fanalino di coda del campionato. I gol di(17?),(19?),(40?) blindano la vittoria nel primo tempo. Nel finale, a segno anche(90?). L’sale a 63 punti, con 10 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. La, con Liverani all’esordio in panchina, è ultima con 13 punti. Pronti, via e l’colpisce il palo. Ochoa salva sul colpo di testa di Bastoni,prova il tap-in ravvicinato e sbatte contro il legno. Passano ...