Inter-Monza Primavera 2-1 | pagelle | Owusu-Mosconi coppia decisiva | 8!

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’vince con il risultato di 2-1 contro ile si mantiene in testa al Campionato1. Enoche Mattiadecidono il match, ledella gara del Konami Youth Development Centre. Raimondi 7: Risponde presente quando serve, come succede ai grandi portieri. Fa un miracolo sul colpo di testa di Antunovic nel secondo tempo.– DIFESA Aidoo 6: Lascia campo libero a Kamate con le sue sovrapposizioni, crea spazio per il suo compagno in grandissima forma. Alexiou 6.5: Sostituisce benissimo Stante, adempie al suo arduo compito e non gli si può chiedere di più. Un ottimo rincalzo per Chivu. Stabile 6: Ferraris conclude una sola volta dalle sue parti, poi non vede ...

Toro, contro il Lecce settimo risultato utile consecutivo in casa: Il successo ottenuto ieri sera contro il Lecce per 2-0 è stato il settimo risultato utile consecutivo in casa per il Torino. La squadra di Ivan Juric non perde all'Olimpico Grande ...

LIVE PRIMAVERA - Inter-Monza 2-1, Mosconi firma il sorpasso al 92': nerazzurri avanti a due dalla fine: 92' - MOSCONI FIRMA IL SORPASSO, 2-1 DELL'INTER! 91' - Assegnati 4' di recupero. 90' - Miconi si fa scavalcare dal pallone ed è obbligato a commettere fallo su Martins. Altri secondi preziosi ...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza Milan, il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha parlato così: COME STA IL MONZA – «Squadra in fiducia ... Sono felice per lui, sta facendo bene con l’Inter. Ci siamo messaggiati e gli ho fatto i complimenti». UNA QUALITÀ CHE TEMO DEL MILAN – «Il Milan ha tante ...