Inter-Monza Primavera 2-1 | Mosconi | gol da tre punti allo scadere!

(Di sabato 17 febbraio 2024) Termina con il punteggio 1-1, sfida valevole per la ventiduesima giornata del Campionato1. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 1-0. PARI ? L’batte anche il: al Konami Center la gara termina con il punteggio di 2-1. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Spinacce, la squadra di Chivu parte male e subisce l’iniziativa degli ospiti che colpiscono la traversa al 50? con Lupinetti e poi trovano uno strepitoso Raimondi a negare l’1-1 ad Antunovic. Al 70? sfiora il 2-0 l’, che colpisce il palo con Akinsanmiro. I brianzoli però ne hanno di più e, complice un errore dello stesso esterno, conquistano un calcio di rigore: dal dischetto Ferraris non sbaglia, con una ...

Inter-Monza Primavera , le formazioni ufficiali . Alle 13, i nerazzurri di Chivu scenderanno in campo per la ventiduesima giornata del Campionato ... (inter-news)

LIVE PRIMAVERA - Inter-Monza 2-1, Mosconi firma il sorpasso al 92': nerazzurri avanti a due dalla fine: 92' - MOSCONI FIRMA IL SORPASSO, 2-1 DELL'INTER! 91' - Assegnati 4' di recupero. 90' - Miconi si fa scavalcare dal pallone ed è obbligato a commettere fallo su Martins. Altri secondi preziosi ...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza Milan, il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha parlato così: COME STA IL MONZA – «Squadra in fiducia ... Sono felice per lui, sta facendo bene con l’Inter. Ci siamo messaggiati e gli ho fatto i complimenti». UNA QUALITÀ CHE TEMO DEL MILAN – «Il Milan ha tante ...

MONZA - Palladino: "Col Milan serve una gara perfetta, loro ancora in corsa per lo scudetto": "Come si ferma questo Milan Facendo una partita perfetta, sotto ogni punto di vista". Non si scappa dal concetto, per Raffaele Palladino. E il tecnico del Monza lo dice alla vigilia della partita con ...