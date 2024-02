Inter-Monza Primavera 2-1 | il tabellino della partita della 22ª giornata del Campionato Primavera

(Di sabato 17 febbraio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo ilvalida per la ventiduesimadel1 2023-2024. VITTORIA ? L’batte ilper 2-1 in una gara giocata non benissimo ma vinta con forza e carattere dai ragazzi di Chivu. Le reti arrivano nei due finali di tempo: al 45? sblocca il risultato Spinacce, al 94? è Mosconi a regalare il gol da tre punti alla squadra. In mezzo la rete di Ferraris su rigore, ottenuto per un fallo ingenuo di Akinsanmiro....

