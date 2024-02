Inter | Lautaro e il messaggio social che accende i tifosi

In attacco l'Inter ha Turam e Lautaro poi praticamente nulla In pratica manda il messaggio: il materiale umano è questo e con

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024)Martinez dopo il gol e la vittoria contro la Salernitana ha scritto un post su Instagram per il traguardo di 125 reti in nerazzurroMartinez dopo il gol e la vittoria contro la Salernitana ha scritto un post su Instagram per il traguardo di 125 reti in nerazzurro. Le sue parole: LE PAROLE – «Per prima cosa sono molto contento per un altro risultato positivo in casa davanti ai nostri, inoltre sono orgoglioso di aver raggiunto un altro traguardo personale importante, 125 gol con questa maglia, per me un vero onore. Si continua a lavorare su questa strada».