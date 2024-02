Inter più aggressiva nella ripresa, ma le offensive continuano a non destare particolari problemi Anche i cambi di Guarino, che portano ad un significativo sbilanciamento in attacco, non sortiscono

Inter Femminile, Guarino: “Il derby una partita speciale, saremo pronte” (Di sabato 17 febbraio 2024) Ai microfoni di Inter Tv, Rita Guarino, allenatrice delle nerazzurre, ha parlato in vista del derby fra Inter e Milan Femminile Leggi tutta la notizia su pianetamilan (Di sabato 17 febbraio 2024) Ai microfoni diTv, Rita, allenatrice delle nerazzurre, ha parlato in vista delfrae Milan

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza