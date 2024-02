Inter | è il solito dominio La ThuLa | Dumfries e Arna Inzaghi vola già a +10

al limite dell'area dove Dimarco si coordina con il suo solito con il Napoli occupato solo a fare la fase difensiva e l'Inter che subito a 'subire' la partita e l'Inter che pur avendo il dominio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le prove generali di Champions sono andate come dovevano. Un’sul pezzo, arrembante già dall’avvio, troppo forte per la Salernitana a cui il cambio di allenatore non porta i frutti sperati, consolida il primato sbarazzandosi del fanalino di coda e mandando Juventus e Milan allo svantaggio in doppia cifra, in attesa che le avversarie facciano la loro parte. Per Beppe Marotta, nel prepartita, era una gara che poteva nascondere "insidie tremende", quella in cui si sarebbe fatta la tara della maturità della squadra a pochi giorni dal ritorno in Europa. È bastato poco per capire che l’attenzione dei giocatori era tutta rivolta all’impegno di campionato. Al futuro remoto lavorano i dirigenti ("Zielinski e Taremi? Vedremo in modo trasparente se la cosa si potrà annunciare o no", aggiunge l’amministratore delegato sui due acquisti praticamente conclusi), a quello ...