L’ Atletico Madrid alle 14 scenderà in campo contro il Las Palmas in Liga, a tre giorni dal match contro l’Inter. Simeone fa turnover in un reparto ... (inter-news)

L’ Atletico Madrid stravince 5-0 contro il Las Palmas. Vittoria nettissima per i rivali europei dell’Inter con Simeone che può permettersi di far ... (inter-news)

Come l' Inter , più dell' Inter . L'Atletico Madrid , prossima rivale dei nerazzurri in Champions League, ha avuto una giornata... (calciomercato)

Inter, l'Atletico stravince e fa riposare un big in vista Champions: L'Euroavversaria dell'Inter cala la manita contro il Las Palmas. A differenza di Inzaghi, Simeone fa turn over Al 4 - 0 dell'Inter sulla Salernitana, risponde l'Atletico Madrid con un netto 5 - 0. Le due squadre, archiviati gli impegni nei rispettivi campionati, sono pronte a darsi battaglia martedì sera a San Siro per l'...

C'è l'Inter a San Siro per la Champions: divieto di alcolici, vetro e lattine: Niente alcolici in centro a Milano e in altre zone 'clou', come la Darsena e San Siro, in occasione della partita Inter - Atletico Madrid, valida per gli ottavi di finale di Champions League, martedì 20 febbraio. L'incontro si disputerà allo stadio Meazza alle 21. Lo ha deciso il prefetto di Milano Claudio ...

Inter-Atletico Madrid, Inzaghi ha le idee chiare: la probabile formazione | OneFootball: L’Inter sfiderà martedì sera l’Atletico Madrid per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi ha le idee chiare sull’undici che scenderà in campo TITOLARI – Inter-Salernitana è in pr ...

Inter-Atletico Madrid: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Inter-Atletico Madrid (martedì 20 febbraio 2024 con calcio d`inizio alle ore 21:00 in diretta tv su Canale 5 in chiaro, a pagamento su Sky Sport, Now TV e Mediaset.

Simeone: “Inter fortissima, sarà difficile. Di loro mi piace tutto. Ha l’identità di Inzaghi”: Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha elogiato così l'Inter di Inzaghi, prossima avversaria in Champions League ...