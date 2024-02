Inter e Nazionale con Matt Law, firma dell'autorevole quotidiano Per me adesso è impossibile lavorare per una squadra che diverta Quindi sul modulo: "La gente pensa che il 3 - 5 - 2 che io

Inter, adesso si pensa all'Atletico Madrid: due soli cambi per Inzaghi (Di sabato 17 febbraio 2024) Milano, 17 febbraio 2024 – Nella vittoria dell'Inter contro la Salernitana, Simone Inzaghi ha preferito puntare su quasi tutti i titolari, nonostante la vicinanza con l'impegno di Champions League. Ci sono quattro giorni per recuperare e prepararsi al meglio, a partire da oggi. Rispetto alla partita vinta contro la Roma, ieri non c'era Acerbi per infortunio (dentro De Vrij) e sugli esterni Darmian e Dimarco, sostituiti da Dumfries e Carlos Augusto, le cui risposte sono state più che positive. I due non sono stati così avvezzi a partire dal 1' di recente. Il brasiliano perché ha davanti un giocatore tecnicamente esploso in maniera verticale da un anno e mezzo a questa parte e l'olandese a causa di un paio di infortuni ravvicinati che ne hanno minato la condizione, fino a far sì che Darmian lo sopravanzasse nelle gerarchie. Non è detto che l'esterno ...

