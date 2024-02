Inni a Hitler e Mussolini | Perego | Suscita grande preoccupazione

Si sono presentati in uniforme arancione che ricordava i detenuti di Guantanamo e, dopo avere distribuito una serie di volantini inneggianti a Benito Mussolini e ad Adolf Hitler , hanno minacciato di morte alcuni clienti che tentavano di interrompere i cori razzisti verso una cameriera, filo nazisti , contro Anna Frank e contro Filippo Raciti , il

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Lo stile della nostra comunicazione necessariamente ha a che fare con nuovi strumenti, oggi l’intelligenza artificiale, da coniugare con la sapienza del cuore, come ci ricorda il messaggio di papa Francesco per la Giornata delle comunicazioni sociali". Lo ha sottolineato l’arcivescovo Gian Carlonell’omelia della messa celebrata l’altro pomeriggio per i giornalisti in occasione della festa del loro patrono San Francesco di Sales. A margine della celebrazione, l’arcivescovo non ha nascosto la "" per il recente caso dei giovani inneggianti a. "Fa capire che l’educazione non sempre arriva ad affermare certi valori, per noi scontati, consolidati" ha affermato. Il capo della diocesi (gli era accanto il vicario generale monsignor Massimo Manservigi) ha voluto ...