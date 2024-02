Innamoratissima di Annalisa | la cantante che scuote la musica dopo Sanremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024)non piace solo agli uomini ma anche alle donne. Per esempio Big Mama, la rapper campana di 23 anni, arrivata al 22esimo posto della classifica del Festival dicon la canzone La rabbia non ti basta, ha confessato di essersi infatutata di unasul palco dell'Ariston. Ospite a Radio Italia, Big Mama (vero nome, Marianna Mammone) - in una video intervista diventata subito virale sui social - con al fianco la tiktoker Cecilia Cantarano doveva fare un gioco che consisteva nel dare una risposta tra "molto d'accordo", "in disaccordo" e "molto in disaccordo" a domande specifiche su vari temi, si legge in un articolo del sito Tuttosport.it. All'affermazione "tra i cantanti e le cantanti in gara c'è uno o una per cui da piccola avevo una cotta", Big Mama ha risposto "molto d'accordo" suscitando la curiosità di ...