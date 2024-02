Infuso al carciofo | antinfiammatorio | depurativo e contrasta la ritenzione idrica

(Di sabato 17 febbraio 2024)alNormalmente, quando prepariamo questi ortaggi per qualsiasi piatto, dobbiamo eliminare sempre le foglie esterne e il gambo… ma gettarli sarebbe un vero peccato! Sapete perché? Perché contengono davvero tantissime proprietà, le stesse dei cuori di, ovviamente! Sono altamente depurativa e sfiammanti, sono un toccasana per il nostro apparato digerente e per il fegato! Inoltre hanno un sapore delizioso! Ad esempio, se soffriamo di bruciore di stomaco, di pesantezza o di nausea, questa tisana può sollevarci dal malessere passeggero. Abbiamo esagerato con pasti troppo abbondanti e vogliamo disintossicarci? Una tazza la sera può aiutarci a drenare i liquidi, sgonfiandoci. Grazie all’alto contenuto di cinarina, smilarina, acido clorogenico, possiamo ...

Tisana drenante: a cosa serve, funziona davvero Quali scegliere e come prepararle - iODonna: Può essere inserito in una tisana anche insieme al carciofo , un'altra pianta con un alto potere ... 'Nella scelta della materia prima per la tisana drenante, come per ogni altro infuso o decotto, è ...

