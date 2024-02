Infortunio Boateng | le ultime sul difensore della Salernitana

Salernitana ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime Salernitana:3 - 4 - 2 - 1= Ochoa, Pasalidis, Boateng, Pellegrino, verso la fine Boateng costretto ad uscire per infortunio. SECONDO

Piove sul bagnato in casa Salernitana nel match della 25ª giornata del campionato di Serie A. Come da pronostico gara a senso unico a San Siro a ... (calcioweb.eu)

L'Inter batte la Salernitana 4-0 e vola a +10 dalla Juve: in gol Thuram, Lautaro, Dumfries e Arnautovic: È tutto facile a San Siro per l’Inter. La Salernitana crolla in 45’ – sotto i colpi di Thuram, Lautaro Martinez e Dumfries – senza neanche fare un tiro in porta.

Salernitana, è notte fonda: l'Inter dilaga, finisce 4-0: Comincia malissimo l’avventura di Fabio Liverani, il terzo allenatore stagionale dei granata dopo Paulo Sousa e Pippo Inzaghi. La Salernitana sprofonda contro l’Inter: il testacoda ...

Inter-Salernitana, Liverani: “Partita non giocabile”: "Oggi sono stati per noi ingiocabili. Sono stati in uno stato psico-fisico molto alto. Per noi la gara non era giocabile, anche se abbiamo fatto di tutto per ...